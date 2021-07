Circulație închisă pe DN1, la Azuga Circulația rutiera va fi inchisa, marți, pe DN1, la Azuga, pentru un interval de trei ore. Traficul va fi restricționat in zona pentru realizarea unor lucrari la reabilitarea podului peste paraul Azuga. „Marți, 06.07.2021, in intervalul orar 10:00 – 13:00, circulația rutiera va fi inchisa pe DN 1, podul peste paraul Azuga (km 135+332)”, a anunțat CNAIR. Restricțiile sunt impuse pentru montarea celor doua grinzi de pe partea stanga a podului. Pe perioada lucrarilor, circulația se va desfașura alternativ pe podul metalic existent, conform planșei anexate. The post Circulație inchisa pe DN1, la Azuga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca circulația rutiera va fi inchisa, astazi, 6 iulie, timp de trei ore, pe DN 1 Brașov – București, la Azuga. Potrivit companiei, restricțiile de circulație sunt necesare pentru realizarea unor lucrari de reabilitare a podului…

- Inspectoratul de Poliție Județean Valcea a anunțat ca astazi vor fi restricții de circulație pe DN 64, DN 7, DN 7CC, in funcție de condițiile meteo. Restricțiile vor fi astfel: DN 64 km 96+400 – 98+000 pe raza localitații Babeni. Se executa lucrari de așternere covor asfaltic pana la ora 18.00. Circulația…

- Inspectoratul de Poliție Județean Valcea a anunțat ca astazi vor fi restricții de circulație pe DN 64, DN 7, DN 7A și DN 7CC. Restricțiile vor fi in funcție de condițiile meteo, astfel: DN 64 km 96+400 – 98+000 pe raza localitații Babeni. Se executa lucrari de așternere covor asfaltic pana la ora 14.00.…

- A nins pe Transalpina. Circulația pe DN 67 C, intre Ranca și Obarșia Lotrului, este inchisa. Traficul pe acest tronson ar trebui sa fie reluat pana la sfarșitul acestei luni. In unele locuri, stratul de zapada depașește patru metri. „Chiar daca pe Transalpina, la peste 1900 de metri altitudine, ploaia…

- Ploaia a ingreunat traficul rutier in București, joi dimineața, iar toate intrarile spre Capitala sunt blocate inca de la primele ore. In zona de sud, s-a format o coada de sute de mașini. Circulația se desfașoara anevoios, in condițiile in care, incepand de astazi, toți elevii din București s-au intors…

- F. T. Potrivit unei informari a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, in perioada 5 mai – 15 decembrie a.c., pe DN1 E60 – KM 135+332, in Azuga, „se instituie restricții de circulație, in scopul CONSTRUIRE POD PE DN1, PLOIEȘTI-BRAȘOV, km 135+332, PESTE PARAUL AZUGA, LA AZUGA”. In contextul…

- Sunt restricții de circulație in județul Ilfov. Circulatia rutiera se va desfașura cu dificultate joi seara. Circulatia rutiera este inregunata din cauza unui transport agabaritic. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, joi, incepand cu ora 22,00, se va desfasura…

- Timp de trei saptamani, circulația va fi restricționata pe DN 6, intre Lugoj și Timișoara, in zona podului de la Chizatau, unde traficul se va desfașura pe o singura banda, iar șoferii vor fi dirijați de un semafor. “Restricțiile de circulație de pe DN 6, de la podul din localitatea Coșteiu,…