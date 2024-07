Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca ciculatia feroviara este inchisa la aceasta ora intre statiile Costinesti si Eforie Sud, din cauza unui incident rutier in care au fost implicate un tren privat de calatori si un camion, in apropiere haltei Tuzla, la km 246 000. Trenul privat de…

- Doi tineri au fost raniți intr-un grav accident produs pe autostrada A1, intre Lugoj și Timișoara. „Un tanar, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe Autostrada A1, Calea 1, km 478+600 m, sensul de deplasare Lugoj – Timișoara, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra…

- Carambol pe sosea. Neatentia la volan continua sa produca accidente, pagume materiale si victime. Un tanar, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe Autostrada A1, Calea 1, km 478+600 m, sensul de deplasare Lugoj – Timișoara, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare,…

- Un sofer a pierdut controlul masinii pe autostrada A1, intre Lugoj si Timisoara, si s-a ciocnit de o autoutilitara. In urma impactului barbatul de la volanul masinii si o pasagera tanara au fost raniti si transportati la spital. „Un tanar, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe Autostrada…

- Accident in Timiș doua victime au fost transportate la spital. Un tanar, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe Autostrada A1, Calea 1, km 478+600 m, sensul de deplasare Lugoj - Timișoara, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand in coliziune cu...

- Grav accident de circulație, vineri dupa-amiaza, pe autostrada A6, pe sensul de mers dinspre Lugoj spre autostrada A1. Un șofer de TIR a murit, scrie... The post Accident grav pe autostrada! Un șofer de TIR a murit in sensul de mers spre Lugoj appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Un grav accident de circulație s-a produs, marți dupa-amiaza, pe DN 6, intre Lugoj și Timișoara. „O femeie, in varsta de 40 de ani, a condus un autoturism pe DN 6, dinspre Timișoara inspre localitatea Remetea Mare, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, puțin dupa ora 16:00, pe DN 6, la intrarea in Remetea Mare dinspre Timișoara. Trei persoane au fost ranite, intre care o victima incarcerata. „A fost alertat Detașamentul 1 Timișoara și la locul evenimentului s-au deplasat pompierii cu o autospeciala de…