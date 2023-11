Circulație în condiții de iarnă, pe șoselele din țară. Care sunt drumurile afectate de condițiile meteo Centrul INFOTRAFIC transmite sambata dimineata ca nu sunt drumuri blocate si ca se circula in conditii de iarna pe mai multe drumuri din țara. In zona montana a judetelor Caras-Severin si Gorj nu sunt insa instituite restrictii. De asemenea, ploua, carosabilul fiind umed, in 11 judete din sudul si sud-estul tarii si in Bucuresti. ”Nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Se circula in conditii de iarna in zona montana a judetelor Caras-Severin si Gorj, fara a fi impuse restrictii de circulatie. Sunt semnalate precipitatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

