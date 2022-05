Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia trenurilor pe relatia Bucuresti Nord Aeroport si retur este intrerupta temporar, din cauza unui accident inregistrat in zona Punctului de Oprire PO Carpati, unde trenul 7932 a surprins si accidentat o persoana, informeaza miercuri, 18 mai, Compania Nationala de Cai Ferate "CFR SA.Circulatia…

- Un numar de 18 curse pe relatia Bucuresti Nord - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti T1 vor fi anulate in perioada 28 - 30 martie, in intervalul orar 9:00 - 14:00, ca urmare a unor lucrari de revizie ce vor fi efectuate la electromecanismele de macaz si la schimbatoarele de cale, pe acest…

