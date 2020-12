Circulație fără declarație duminică după 23.00 până luni ora 1:00 pt votare Circulație fara declarație duminica dupa 23.00 pana luni ora 1:00 pt votare Toti cetatenii cu drept de vot vor putea circula fara restrictie de duminica, ziua alegerilor parlamentare, de la ora 5:00, pâna dupa miezul nopții, luni, 7 decembrie, la ora 1:00. Executivul a modificat Hotarârea de Guvern prin care au fost instituite restrictiile de circulatie, actuale pe timp de noapte, între orele 23:00 si 5:00. Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, a precizat ca astfel vor putea ajunge acasa și cei care vor aștepta sa… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

