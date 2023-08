Se circula bara la bara pe Transfagarașan luni la amiaza. S-au format cozi kilometrice de mașini, iar șoferii așteapta zeci de minute in trafic. Blocajele in trafic sunt pe sensul de coborare catre Curtea de Argeș. Coloana de mașini e de aproximativ opt kilometri. Peste 2.000 de șoferi așteapta in trafic sa se intoarca acasa […] The post Circulație de coșmar pe Transfagarașan. Cozi kilometrice de mașini. Șoferii așteapta zeci de minute in trafic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .