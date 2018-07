Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este oprita la aceasta ora pe DN 71 Bucuresti ndash; Targoviste, la intersectia cu DJ 711B, in judetul Dambovita, din cauza unui accident rutier.Potrivit Infotrafic, in urma impactului intre o motocicleta si un…

- Circulatia rutiera in judetul Caras-Severin este oprita in prezent pe DN 57B, din cauza caderilor de pietre de pe versanti, si pe DN 68, in urma producerii unui accident, a informat luni Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Conform sursei mentionate,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca soferul autoturismului a pierdut controlul volanului si a iesit in afara partii carosabile, impact in urma caruia a rezultat ranirea acestuia.Soferul unui autobuz, curios de cele intamplate, a franat brusc, moment…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat sambata dimineata, pe DN 6, intre localitatile Stalpu si Valea Plopilor, in judetul Giurgiu, unde a avut loc un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit…

- Traficul pe DN 72 Gaesti-Targoviste, in zona localitatii dambovitene Viisoara, este blocat vineri dupa-amiaza, dupa ce patru masini au fost implicate intr-un accident, informeaza IPJ Dambovita.Conform sursei citate, mai multe persoane au fost ranite in accident, din primele informatii nefiind…

- Accident in lanț in Dambovița. Impactul, in care au fost implicate cinci mașini, a avut loc pe DN 72 Targoviste – Gaesti, in localitatea Viisoara, judetul Dambovita. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Pana in acest moment, doua persoane au fost transportate la…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, joi dimineata, pe un fir alternativ, pe DN1D Urziceni - Ploiesti, in urma unui accident, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.