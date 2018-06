Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a abut loc, miercuri dupa-amaiza, in Capitala, in zona stației de metrou Petrache Poenaru. Din primele informații disponibile, ar fi vorba despre o coliziune intr-o mașina și o motocicleta, in urma careia barbatul care conducea vehiculul cu doua roți și-a pierdut viața.

- O persoana a murit, marti, intr-o masina care a luat foc intr-o benzinarie din Cluj-Napoca, pompierii intervenind pentru stingerea incendiului cu doua autospeciale si un echipaj SMURD, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident grav pe strada uzinelor din Capitala. Un motociclist s-a izbit violent intr-o mașina. Martorii susțin ca șoferul motocicletei s-ar face vinovat.Poliția se afla la fața locului și urmeaza sa stabileasca toate circumstanțele producerii accidentului.

- Accidentul a avut loc in jurul orei 13.20. Un sofer in varsta de 45 de ani care se deplasa pe Str. Liviu Rebreanu dinspre Bd. Camil Ressu catre Str. Campia Libertatii, in zona unui complex comercial, a surprins si accidentat mortal o femeie in varsta de 85 de ani. Din primele informatii…

- Un tanar de 20 de ani a lovit mortal, marti dimineata, un barbat care traversa in timp ce semaforul arata culoarea rosu pentru pietoni. Accidentul a avut loc in zona Pantelimon. Politistii rutieri efectueaza cercetari la fata locului.