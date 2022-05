Circulație auto oprită timp de câteva ore pe o porțiune din DN 66, pentru un concurs de ciclism. Variante ocolitoare recomandate Un sector al DN 66 se va inchide timp de doua ore deoarece in zona se va desfașura un concurs de ciclism. Sectorul pe care nu vor avea voie sa treaca mașinile este in orașul Hațeg (județul Hunedoara). CNAIR anunța ca marți, se va inchide circulația rutiera pe DN66, sectorul cuprins intre kilometri 179 și […] Articolul Circulație auto oprita timp de cateva ore pe o porțiune din DN 66, pentru un concurs de ciclism. Variante ocolitoare recomandate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De luni, se INCHIDE circulația pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, pentru lucrari. Segmentul vizat și variante de ocolire pentru șoferi Circulația pe autostrada A1 intre nodul rutier Saliște (Sibiu) și Cunța (Alba) se inchide de luni, 2 mai, pentru trei saptamani, anunța CNAIR. Se fac lucrari la rosturile…

- La sfarșitul saptamanii, organizația de tineret al PNL Hunedoara (TNL) și-a ales noua conducere. Astfel, Ovidiu Boldor este noul președinte al Organizației Județene a TNL Hunedoara. Biroul Politic Județean al TNL Hunedoara are urmatoarea componența: Președinte: Ovidiu Marian Boldor (Geoagiu); Prim Vicepreședinte:…

- Mai multe biserici romano-catolice și reformate din județul Hunedoara vor fi renovate cu bani de la Guvern. Guvernul Romaniei prin Secretariatul de Stat pentru Culte asigura, in prima jumatate a anului 2022, fondurile necesare pentru renovarea a 6 biserici romano-catolice și reformate din județul…

- O barca cu opt persoane s-a rasturnat in timpul unui concurs de rafting pe raul Jiu. La fata locului au intervenit SMURD, SAJ, Detasamentul Petrosani, Salvamont si echipajul de scafandrii al ISU HD si ISU GJ. La acest moment, unul dintre ocupanti a fost declarat decedat, un barbat 35 de ani, o alta…

- In luna aprilie debuteaza etapa de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara anunța ca au fost stabilite centrele pentru evaluare, in vederea inscrierii in clasa pregatitoare, la solicitarea parinților, a copiilor care implinesc 6 ani in intervalul 01 septembrie-31…

- Pensia medie in judetul Iasi a ajuns la 1.689 de lei la sfarsitul lunii februarie a acestui an, fiind mai mica cu 83 de lei fata de media pe tara, in valoare de 1.772 de lei la finele lunii trecute. Comparativ cu perioada similara a anului 2021, pensionarii ieseni de asigurari sociale (care detin ponderea…

- Opt centre de evaluare a pacienților infectați cu coronavirus sunt active in județul Hunedoara. Acestea sunt la spitalele din Petroșani, Lupeni, Vulcan, Hațeg, Hunedoara, Oraștie, Brad și la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad. Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice…