Circulația trenurilor pe magistrala Timișoara – București, blocată CFR Calatori a anunțat faptul ca, in aceasta dimineața, circulația trenurilor intre Timișoara și București este intrerupta deoarece una dintre șinele de cale ferata s-a rupt din cauza uzurii. Incidentul s-a petrecut in județul Mehedinți. In acest moment, doua trenuri au fost blocate in gari in apropierea locului unde s-a produs incidentul. Vom reveni cu […] Articolul Circulația trenurilor pe magistrala Timișoara – București, blocata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

