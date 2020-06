Circulația trenurilor internaționale va fi reluată din 1 iulie CFR Calatori a anunțat ca, incepand cu 1 iulie, va repune in circulație progresiv trenurile internaționale suspendate din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, in urma negocierilor purtate cu operatorii feroviari OBB din Austria și MAV Start din Ungaria, se va relua circulația prin frontierele feroviare Curtici – Lokoshaza și Episcopia […] Articolul Circulația trenurilor internaționale va fi reluata din 1 iulie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

