Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost arestat in Spania dupa ce a blocat trenurile de mare viteza. Nu este singurul roan reținut pentru asftel de fapte in ultimulș timp. Cum a reusit conaționalul nostru sa faca asta, de fapt, vedeți in randurile de mai jos. Roman arestat dupa ce a dat circulația trenurilor de mare viteza…

- Circulația trenurilor de mare viteza dintre Madrid și Barcelona a fost data peste cap luni dimineața, dupa furtul a 600 de metri de cablu. Un roman in varsta de 19 ani a fost reținut in acest caz, relateaza publicațiile spaniole Mediterraneo Digital și ABC.es , citate de Hotnews.ro . Mii de calatori…

- Un roman a reușit sa blocheze circulația trenurilor in jumatate de Spania, dupa ce a furat 600 de metri de cablu de fibra optica, dintre L’Arboc și La Pobla de Montornes, in Tarragona. Este vorba despre un roman de 19 ani, care a fost arestat luni dimineața. Conform unor surse din poliție, tanarul s-a…

- Poliția spaniola a arestat un roman acuzat ca a furat mai multe cabluri electrice, iar acest lucru a intrerupt circulația trenurilor de mare viteza pe ruta Madrid-Barcelona, relateaza site-ul mediterraneodigital.com.

- Incidentul a avut loc in dimineața zilei de luni, 8 august. Operatorul spaniol de stat Renfe a anunțat suspedarea circulației trenurilor de mare viteza dintre Madrid și Barcelona din cauza unor cabluri furate, potrivit unui comunicat citat de Reuters.Un tanar in varsta de 19 ani a fost reținut dupa…

- Circulația trenurilor de mare viteza pe ruta Madrid-Barcelona ale operatorului feroviar spaniol Renfe a fost suspendata, luni dimineața, dupa ce cablurile de alimentare electrica au fost furate, relateaza Reuters.

- Operatorul feroviar spaniol Renfe a suspendat luni dimineata circulatia trenurilor de mare viteza pe ruta Madrid-Barcelona, dupa ce cablurile de alimentare cu electricitate au fost furate, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cresterea timpilor de asteptare in statii este determinata de diminuarea serviciilor de mentenanta si salubritate prestate de Alstom, cu care Metrorex are un contract in vigoare, numarul trenurilor aflate in circulatie fiind cu 38% mai mic decat in mod normal, a transmis Metrorex. Metrorex anunta ca…