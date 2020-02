Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul feroviar s-a produs pe magistrala 900, intre Caracal si Draganesti Olt, in judetul Olt. Este un tren privat de marfa, cu 37 de vagoane incarcate cu cereale. 15 vagoane sunt deraiate, iar alte cinci sunt rasturnate. Asadar va fi o interventie de durata. Nu sunt victime. CFR Calatori a anuntat…

- Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, in baza restrictiilor de circulatie date de Comandamentul Central Operational de Iarna coordonat de CFR Infrastructura și pentru a permite... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CFR Calatori dubleaza in acest sfarsit de saptamana compunerea anumitor trenuri, pentru adaptarea capacitatii de transport la cerintele in crestere de trafic si pentru a imbunatati conditiile la bordul vagoanelor, incercand sa utilizeze la maximum parcul limitat pe care il are deocamdata la dispozitie.

- CFR Calatori a anunțat modificari temporare substanțiale in mersul trenurilor. Orarul de circulație urmeaza sa fie diferit pentru cateva zeci de trenuri, in urma unor lucrari de reabilitare la infrastructura feroviara pe secțiunea Coșlariu Grupa Podu Mureș – Teiuș. La majoritatea trenurilor schimbarile…

- Angajatii Societatii Comerciale Reparatii Locomotive (SCRL) au incetat greva si au reluat lucrul in toate sectiile, joi dupa ora 12:00, dupa ce conducerea companiei CFR Calatori a semnat contractul de mentenanta cu SCRL, a declarat, pentru AGERPRES, directorul SCRL, Cristian...

- Mai multe trenuri au fost anulate dupa ce angajatii care asigura intreținerea locomotivelor și-au incetat activitatea in mai multe județe din țara. Scandalul a pornit din cauza ca CFR Calatori refuza sa incheie un nou contract de mentenanta in conditiile in care ultimul a expirat la finele lui decembrie.…

- Circulația trenurilor este grav afectata de greva angajaților Societații Reparațiilor de Locomotive. CFR Calatori a anulat 19 trenuri, deoarece nu are suficiente locomotive. Protocolul prevede ca locomotivele...

- Circulația trenurilor de calatori care asigura legatura intre București și Moldova a fost reluata prin stația Ploiești Triaj, anunța CFR SA, conform Mediafax.Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunța ca trenurile de calatori care asigura legatura intre București și Moldova circula pe…