Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de interventie ale CFR actioneaza, sambata seara, pe mai multe tronsoane de cale ferata, dupa ce zeci de copaci s-au prabusit pe sine si blocheaza circulatia trenurilor. Au fost avarii in zona Clujului, intre Iclod si Bontida, unde traficul feroviar se desfasoara cu locomotive diesel, in Brasov…

- Circulația trenurilor intre stațiile Iclod și Bonțida, din județul Cluj, se va realiza, sambata, cu tracțiune Diesel, pe firul II, dupa ce un plop s-a prabușit in gabaritul caii, a rupt linia de inalta...

- Traficul feroviar se desfasara cu dificultate, sambata seara, intre statiile Iclod si Bontida, pe raza regionalei Cluj, dupa ce un copac s-a prabusit pe linia ferata si a avariat linia de inalta tensiune si stalpul de sustinere al firului de contact pe firul I de circulatie, patru trenuri programate…

- Peste 4,7 milioane de romani s-au vaccinat, dintre care peste 4,53 de milioane cu ambele doze de vaccin. TOPUL vaccinarii in Romania - UNDE s-au vaccinat cei mai mulți romani: Marți, 6 iulie, 9 județe au atins rata de acoperire vaccinala de peste 30%, 25 de județe au rata de acoperire vaccinala intre…

- Dacian Cioloș se pregatește sa-și anunțe, în urmatoarea perioada, candidatura la șefia USR-PLUS, cursa în care Dan Barna a intrat deja. Președintele USR-PLUS, rezultat din fuziunea celor doua partide, va fi decis la Congresul care va avea loc pe 2 octombrie. Însa batalia pentru…

- O noua serie de maratoane de vaccinare in spitalele militareIn perioada 25 mai ndash; 1 iunie, centrele de vaccinare organizate in spitalele militare din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara vor functiona din nou in regim de 24 24 h, pentru a asigura, in principal, administrarea…

- Șeful CNCAV, Valeriu Gheorghita, anunta ca cea mai buna rata de vaccinare este inregistrata in Bucuresti și in județele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu si Constanta. Rata de vaccinare anti-coronavirus din Capitala este de 31%. „In momentul de fata sunt peste 25.000 de persoane care se mai regasesc pe lista…