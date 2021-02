Stiri pe aceeasi tema

- Circulația tramvaielor pe tronsonul de pe bulevardul Cetații a fost blocata pentru scurt timp, in aceasta dimineața, dupa ce doua tramvaie, care circulau pe liniile 4, respectiv 7, s-au ciocnit ușor. Incidentul s-ar fi produs, conform reprezentanților STPT, dupa o cadere de tensiune. Una dintre garnituri…

- In unele intersecții din Timișoara șoferii se cofrunta cu o problema care, cu puțin mai multa atenție din partea celor responsabili, nu ar trebui sa existe. Semafoarele nu sunt vizibile, din cauza unor indicatoare rutiere montate chiar in fața lor. The post Pericol in intersecțiile din Timișoara: semafoarele…

- Cea mai buna și cea mai rece apa din Timișoara era, in urma cu aproape 300 de ani, in Fantana Pașei, aflata la acea vreme in cartierul Mehala, acum pe Calea Torontalului, povestesc reprezentanții Muzeului Banatului.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, cere, sambata, demiterea directorului Societatii Piete SA, Ionut Nasleu, dupa ce un incendiu a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata, la hala de flori a unei piete din apropierea centrului orasului. Pompierii au stabilit ca focul a pornit de la un…

- Accident de circulație, marți seara, pe Calea Torontalului din Timișoara. Un tanar a ajuns la spital dupa ce un șofer beat a taiat linia continua. Conducatorul auto baut este Mircea Ionescu, fostul director Romtelecom.

- Traficul pe autostrada A1 este blocat la km 459, sensul de mers Timișoara – Lugoj, dupa ce in nodul rutier Balinț, la ieșirea spre Lugoj, un TIR a oprit pe banda de urgența dupa ce a ratat ieșirea de pe A1 spre autostrada A6. Șoferul unui alt TIR a patruns pe banda de urgența și ... The post Trafic…

- Din cauza restricțiilor de circulație din starea de alerta, slujbele de Anul Nou in biserici nu vor mai avea loc la miezul nopții, ci imediat dupa Vecernia cu Litie, in 31 decembrie. La catedrala mitropolitana din Timișoara și in alte biserici din Timiș, slujba de Anul Nou va incepe in jurul orelor…