- Un calator aflat in trmavaiul 41, in zona Podul Grant din Capitala și-a pierdut cunoștința. Oamenii au sarit sa-i ofere primul ajutor, iar medicii au ajuns rapid la locul incidentului și au resuscitat persoana care leșinase. Zece tramvaie au ramas blocate in zona.

- Circulatia pe DN 67C (Transalpina) a fost reluata, sambata dimineata, intre localitatile Ranca, judetul Gorj, si Obarsia Lotrului, judetul Valcea, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, circulatia este permisa numai in intervalul…

- Societatea de Transport București (STB) vrea sa cumpere asigurari RCA și CASCO pentru vehiculele sale, precum și servicii de asigurare a calatorilor și bagajelor acestora, contract cu o valoare estimata la peste 12,4 milioane de lei (fara TVA), potrivit unei licitații deschise lansate sâmbata…

- Ionel Paul Oprea a fost numit secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivascu)

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) anunta ca, incepand de miercuri, va reduce parcul circulant, cu inca 15%, ca urmare a diminuarii semnificative a cererii de transport din cauza riscului de infectare cu virusul SARS CoV-2. Totodata, nu va fi suspendata sau desfiintata nici o linie de autobuz,…

