Accident mortal, la Gratia

Accident mortal, la Gratia in Eveniment / on 02/07/2018 at 21:14 / Un barbat si-a pierdut viata, cu putin inainte sa ajunga acasa, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un cap de pod. Tragicul eveniment a avut loc, in aceasta dupa amiaza, pe DJ 701, la Gratia, iar barbatul in varsta de aproximativ 50 de ani, care era singur in masina in… [citeste mai departe]