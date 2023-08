Circulația a fost restricționata pe Centura București, pe pasajul de la Domnești, din cauza unui incendiu al unei autoutilitare. Pe DN Centura București, Pasaj Domnești, județul Ilfov, o autoutilitara care se deplasa spre Bragadiru a luat foc, informeaza Centrul Informatic al Poliției Romane. Incidentul nu a provocat victime. Circulația rutiera este restricționata pe sectorul Domnești-Bragadiru și va fi reluata in aproximativ 30 de minute. The post Circulația rutiera este restricționata pe Centura Capitalei, pe pasajul Domnești appeared first on Puterea.ro .