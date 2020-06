Stiri pe aceeasi tema

- DN 73A se inchide maine, 25.06.2020, pentru 8 ore, intre Predeal și Rașnov. Joi, 25.06.2020, in intervalul orar 7:00 – 15:00, circulația rutiera se va inchide pe DN 73A, intre Predeal și Rașnov, in vederea executarii lucrarilor de refacere a corpului drumului la km 16+250, afectat de precipitațiile…

- Drumul National 73A, intre Predeal si Rasnov, se inchide, joi, timp de opt ore, pentru reparatii, au anuntat, miercuri, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o harta interactiva ce cuprinde toate proiectele de infrastructura rutiera pe care le-a dezvoltat. Potrivit unui comunicat al CNAIR, remis vineri AGERPRES, harta interactiva se doreste a fi…

- Circulatia rutiera va fi complet libera pe Autostrada A2, spre si dinspre mare, pana la lasarea serii, a declarat, joi, directorul general adjunct al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Ovidiu Barbier, intr-o intalnire cu presa."Practic, intre orele 15:00…

- Traficul rutier in punctul de trecere a frontierei Calafat - Vidin va fi deviat pana la sfarsitul lunii iunie, ca urmare a lucrarilor de amenajare a platformelor de cantarire, se arata intr-un comunicat de presa al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit sursei…

- Circulatia rutiera pe Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, se redeschide sambata dimineata, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Astfel, circulatia va fi deschisa pentru autovehiculele cu masa maxima totala autorizata de 7,5 tone in intervalul orar 08:00 –…

- Lucrarile care au loc in zona podului peste Arges de la Adunatii Copaceni se vor finaliza la termen, iar circulatia rutiera va fi deschisa cel mai tarziu in luna noiembrie a acestui an, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat. Potrivit sursei…

- Circulatia pe A2, intre km 12 si km 17, calea 1 (Bucuresti - Constanta) s-a deschis marti, dupa ce lucrarile de reparatii au fost finalizate, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In acelasi timp, s-au deschis…