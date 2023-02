Stiri pe aceeasi tema

- Trafic rutier: Circulația este oprita sau restricționata pe mai multe drumuri din cauza vremii. Bilanțul intervențiilor din Alba Duminica dimineața erau semnalate precipitații sub forma de ninsoare pe raza județelor Alba, Bacau, Buzau, Dolj, Gorj, Olt, Prahova, Sibiu și Vrancea, iar in județul Braila…

- Aproape 30.000 de consumatori din intreaga țara nu au electricitate in prezent ca urmare a viscolului viscolului, ninsorilor abundente și vant puternic care s-a manifestat in ultimele 24 de ore in mare parte din țara, transmite duminica Inspectoraul General pentru Situații de Urgența intr-un comunicat…

- Zone din 25 de judete si Municipiul Bucuresti sunt vizate, pana sambata seara, de o avertizare Cod galben de ninsoare, viscol si intensificari ale vantului, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 ianuarie, ora 10:00 - 28 ianuarie, ora 22:00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi alerte de vreme rea. Pana miercuri seara, va fi in vigoare un Cod portocaliu de ploi puternice și ninsori in 4 județe. O actualizare a ANM , valabila pentru intervalul marți ora 10.00 – joi ora 10.00, anunța precipitații moderate cantitativ, la inceput…

- Una dintre cele mai cautate informatii, pe internet, in primele zile ale anului este „cand incepe scoala in 2023", potrivit Google Trends. Motorul de cautare a remarcat cresteri cu peste 40- de la o zi la alta in cautarile pentru calendarul anului scolar 2022-2023. Prima zi de scoala din anul 2023 este…

- "La data data de 28 decembrie, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului General de Politie al Municipiului Bucuresti, la nivel national au avut loc 153 de perchezitii domiciliare, la domiciliile unor persoane, sedii sociale si puncte de lucru ale…

- In aceasta dimineața, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente pun in aplicare 123 mandate de percheziție…