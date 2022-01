Stiri pe aceeasi tema

- INFOTRAFIC: Circulație INCHISA pe un drum județean din Munții Apuseni, din cauza condițiilor meteorologice Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis luni dimineața ca, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost inchise circulației publice mai multe tronsoane…

- In Odessa, un vint cu o forța de uragan a golit plajele, impunind marea surprinzator de calma sa se retraga și sa scoata la iveala pietrele impinzite cu midii. Odesiții se bucura de vremea calda cu placere: petrec timpul pe malul marii, hranesc pescarușii și cuceresc valurile pe sapboard-uri, relateaza…

- Avand in vedere faptul ca pentru perioada 08 ianuarie, ora 10:00 ndash; 09 ianuarie, ora 10:00 a fost emis un cod galben de ninsori insemnate cantitativ si intensificari ale vantului in 14 judete din partea de vest a tarii, Reprezentantii CNAIR atentioneaza conducatorii auto sa adapteze viteza la conditiile…

- Un mall din București a fost inchis in urma unei alerte cu bomba, sute de oameni fiind evacuați. Circulația este blocata total in zona, iar alerta de securitate este in desfașurare de mai bine de trei ore. In aceste momente, SRI efectueaza verificari. Cum a fost anunțata amenințarea cu bomba și pentru…

- Comunicat. CTP anunta publicul calator ca, datorita condițiilor meteo nefavorabile, se intrerupe circulatia tramvaielor pe tronsonul Arad – Vladimirescu – Ghioroc. Urmare a acestui fapt,...

- Circulatia tramvaiului este blocata pe sensul spre Piata Presei Circulatia tramvaiului este blocata pe sensul spre Piata Presei, din cauza unui accident, a anuntat, joi dimineata, Societatea de Transport Bucuresti, pe Twitter. "Linia 41 - blocata pe Soseaua Virtutii, la Pod…

- Un accident rutier s-a produs, joi, pe DN 79, in judetul Bihor, fiind implicate un microbuz si un autoturism. Un copil este in stop cardio-respirator si se fac manevre pentru salvarea sa. Circulatia rutiera este blocata in zona accidentului, potrivit news.ro. ”ISU Bihor a fost sesizat cu privire…