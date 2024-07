Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara va monta parapete cu rulouri pe breteaua de coborare de pe autostrada A1 de la Remetea Mare. Drept urmare, luni, 8 iulie, sectorul de va fi inchis circulației.

- Breteaua de coborarea spre DN 6 de pe autostrada A1, la kilometrul 494+236 (Remetea Mare) va fi inchisa luni, 8 iulie, pentru montarea de parapete pe rulouri. „Pana la finalizarea lucrarilor, in cursul zilei de luni, pentru ieșirea spre Timișoara, pe sensul Lugoj – Timișoara, se poate cobori prin nodul…

- Concertul coral susținut la sfarșitul lunii iunie de catre Corul „Ion Romanu” al Filarmonicii „Banatul” Timișoara in Catedrala Sfantului Spirit din Lugoj a putut fi urmarit live pe ecranul din piața Iosif Constantin Dragan, precum și pe conturile de socializare ale Casei de Cultura „Traian Grozavescu”…

- Un grav accident de circulație s-a produs, marți dupa-amiaza, pe DN 6, intre Lugoj și Timișoara. „O femeie, in varsta de 40 de ani, a condus un autoturism pe DN 6, dinspre Timișoara inspre localitatea Remetea Mare, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un…

- Anunț privind vanzarea de bunuri imobile – Cota 1/2 din teren extravilan forestier, in suprafața de 5700 mp, in Victor Vlad Delamarina. Ministerul Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala Regionala a Finantelor Publice TIMISOARA Administratia Judeteana a Finantelor Publice…

- Prezent la Timișoara, pentru o inspecție de șantierul centurii de sud, care ar trebui sa fie data in circulație in aceasta vara, ministrul Transporturilor și Infrastructurii a vorbit și despre proiectul reabilitarii caii ferate Caransebeș – Arad. Lucrarile au fost incepute pe sectorul Lugoj – Timișoara,…

- Nebunie la Timișoara, unde, aflat in campanie, primarul Dominic Fritz s-a filmat in timp ce se demolau amenajarile de pe o strada care leaga Parcul Copiilor de strada C.D Loga, acolo unde are sediu primaria și unde locuiesc romii de matase ai Timișoarei, cunoscutele clanuri Carpaci și Stancu.

- Strada Cezar din Timișoara, care facea legatura intre Bulevardul C.D. Loga și Parcul Copiilor, a fost inchisa de proprietarii unei vile, fara ca autoritațile sa reacționeze in vreun fel.