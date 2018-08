Stiri pe aceeasi tema

- Soferii nu vor putea circula luni, timp de patru ore, pe Transfagarasan, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde o echipa pirotehnica va detona o stanca care pune in pericol traficul rutier, a anuntat vineri, purtatorul de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Robert Elekes. Potrivit…

- Potrivit sursei citate, traficul rutier intre Balea Cascada si Balea Lac va fi oprit luni, intre orele 10.00 si 14.00. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis marti, ca specialistii genisti sa intervina pentru inlaturarea cu exploziv a stancilor care pun in pericol circulatia…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, intrunit in sedinta extraordinara, la convocarea subprefectului Horațiu Marin, a votat trei hotarari privind intervenția de urgența pentru inlaturarea efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase la nivel județean din lunile iulie și august…

- Din primele date oferite de purtatorul de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, accidentul s-a produs cand un tractor s-a angajat in traversarea Drumului National 2C fara sa se asigure, moment in care a fost izbit de un microbuz de transport persoane. In urma impactului, ambele autovehicule s-au…

- Planul Rosu de interventie a fost activat, joi seara, la Buzau, in urma unui accident rutier cu victime multiple produs pe DN2 C Costesti-Slobozia, pe raza localitatii Pogoanele. Un autoturism, un microbuz de transport persoane si un tractor s-au ciocnit, 12 persoane fiind constiente, dar cu multiple…

- Violeta Stoica O parte a locuitorilor comunei prahovene Barcanești se ingrozesc, mai mult ca sigur, atunci cand vad norii de ploaie. Și asta nu din cauza faptului ca nu le-ar lipsi precipitațiile pentru gradinile cu flori sau cu legume, ci din cauza riscului de inundații. Deși pare ciudat, la prima…

- Autoritatile din Harghita au activat, luni, Planul Rosu de interventie dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit in zona localitatii Sancraieni, titreaza News.ro. UPDATE 16: 26 Bilanțul accidentului: Doi morți și 13 raniți Autoritatile din Harghita anunta ca bilantul final al accidentului produs…

