Duminica 1 iulie, ora 11:00, se deschide circulația pe Transfagarașan, intre Piscul Negru și Balea Cascada (km 104+000 – km 130+800), pentru toate categoriile de autovehicule, arata un comunicat transmis sambata de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și citat de Mediafax. "Facem apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza