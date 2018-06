Circulatia pe Transfagarasan se redeschide duminica

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, situatia traficului rutier, in data de 30 Iunie 2018, la orele diminetii, se prezinta astfel:Trei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Prahova, traficul este restrictionat(se circula pe un fir, alternativ in ambele sensuri) pe DN1B Ploiesti – Buzau, pe raza localitatii Bucov, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme.

- Circulatia va fi oprita, in noaptea de vineri spre sambata, pe Autostrada A1, in intervalul 22.00 – 7.00, la Lancram, judetul Alba, pentru lucrari de reparatii si asfaltare in sensul giratoriu. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca celelalte iesiri de pe autostrada. Centrul nfotrafic din…

- Circulatia rutiera este oprita, marti dimineata, pe DN 22, in zona localitatii Mineri, judetul Tulcea, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si doua autobuze. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22, in zona localitatii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata pe un fir alternativ pe DN7C Transfagarasan, la kilometrul 57, in comuna Arefu, judetul Arges, unde se continua interventia pentru lichidarea incendului de vegetatie de pe versantul din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri ale DN7C Transfagarasan, intre kilometrii 57 si 58, in comuna Arefu, judetul Arges, pentru lichidarea incendului de vegetatie care se manifesta pe versantul din apropierea drumului…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, miercuri dimineata, pe DN7C Transfagarasan, din cauza riscului caderilor de pietre si resturi vegetale pe carosabil in aceeasi zona in care a avut loc incendiul de vegetatie din comuna Arefu, judetul Arges. Potrivit Centrului Infotrafic…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN7C Transfagarasan, pe ambele sensuri de mers, din cauza incendiului de vegetatie produs la kilometrul 57, in comuna Arefu, judetul Arges si a caderilor de pietre pe carosabil.Se estimeaza…