Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe DN 67C (Transalpina) a fost reluata, sambata dimineata, intre localitatile Ranca, judetul Gorj, si Obarsia Lotrului, judetul Valcea, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, circulatia este permisa numai in intervalul orar 8,00…

- A fost reluata circulatia pe DN 67C Transalpina , intre localitatile Ranca, judetul Gorj, si Obarsia Lotrului, judetul Valcea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, incepand din aceasta dimineata, a fost reluata circulatia pe DN 67C Transalpina , pe tronsonul…

- Circulația pe DN67C Transalpina, in sectorul alpin, intre Obarșia Lotrului și stațiunea Ranca, a fost redeschisa sambata dimineața, cu restricții de viteza și orar de acces. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Valcea și Gorj impreuna cu reprezentanții Secțiilor de Drumuri Naționale Ramnicu Valcea…

- Circulația pe DN67C Transalpina, in sectorul alpin, intre Obarșia Lotrului și stațiunea Ranca, a fost redeschisa sambata dimineața, cu restricții de viteza și orar de acces. Potrivit IPJ Valcea, sambata, 23 mai, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Valcea și Gorj impreuna cu reprezentanții Secțiilor…

- Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu anunta ca, incepand de sambata, 23 mai, de la ora 8.00, va fi deschisa circulatia pe Transalpina, insa aceasta se va desfasura cu unele restrictii, scrie News.roPotrivit reprezentantilor Sectiei de Drumuri Nationale Targu Jiu, incepand cu data de 23 mai, ora 8.00,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 23 Braila ndash; Focsani, in zona localitatii Calieni, judetul Valcea, dupa ce a fost gasit un biciclist cazut pe partea carosabila, fiind declarat decedat. Circulatia rutiera este oprita…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in condiții de iarna pe multe artere rutiere din țara, in mai multe județe care se afla sub cod portocaliu și galben de ninsori și viscol. In județul Olt, 9 drumuri județene sunt inchise din cauza…

- Un carambol rutier s a produs joi dimineata pe DN2, judetul Vrancea, intre doua tiruri si un autoturism.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, la iesirea din localitatea Popesti catre Dumbraveni, judetul Vrancea, a avut loc un accident in care au fost…