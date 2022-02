Circulația pe Transalpina, închisă până marți dimineață, din cauza viscolului puternic Circulatia rutiera pe sectorul de drum Ranca – Novaci, județul Gorj. de pe DN 67C (km 16+000 – km 34+800) a fost inchisa luni, 7 februarie, incepand cu ora 21:30, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza ninsorilor abundente si viscolului, care produc vizibilitate extrem de redusa, informeaza CNAIR printr-un comunicat, preluat de Agerpres . Sectorul de drum de pe Transalpina va fi inchis pana marti, 8 februarie, la ora 10.00, „in functie de conditiile meteorologice”. „Facem apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

