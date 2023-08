Circulația pe podul peste Dunăre de la Brăila, închisă din cauza unui bărbat care amenință că se aruncă în gol. A fost trimis un negociator Circulația pe podul de la Braila a fost oprita dupa ce un tanar de 21 de ani a ajuns pe una dintre balustradele construcției proaspat inaugurata și a amenințat ca sare in gol, potrivit publicației locale galațene Viața Libera.In urma apelului la 112, la fața locului au fost trimiși polițiști, jandarmi și pompieri de la ISU Braila. Sunt prezenți la fața locului inclusiv un negociator și doua ambarcațiuni, de la Poliția Transporturi și de la Poliția de Frontiera, ambele pregatite sa intervina in cazul in care negocierile eșueaza.Din cauza forțelor de ordine trimise la fața locului, traficul pe pod… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

