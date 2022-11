Circulația pe pasajul Domnești, deschisă, după 14 ani de lucrări 14 ani. Atat le-a luat autoritaților din Ilfov și București sa construiasca o pasarela rutiera peste Șoseaua de Centura de cateva sute de metri. Lucrarile au inceput in anul 2019, iar acum podul va fi tranzitat de peste 20.000 de oameni care locuiesc in vestul Bucureștiului. Momentul așteptat de miile de romani care locuiesc in aceasta zona sau care o tranziteaza in fiecare zi a sosit. Vorbim despre cea mai aglomerata intersecție din țara noastra. Odata cu inaugurarea acestui pasaj de timp giratoriu traficul va fi mult mai fluidizat. Aici in mod normal se formeaza cozi interminabile iar traficul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

