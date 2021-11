”Marti, 30 noiembrie 2021, se deschide circulatia pe Lotul 2 din Autostrada Sebes – Turda, conform Planului de Management de Trafic aprobat de catre CNAIR si IGPR. Mentionam ca traficul va ramane restrictionat pe o banda pe sens, pe o distanta de 1,5 km, pana in luna aprilie-mai 2022. In zona Dealului Oiejdea, unde au aparut alunecari de teren, una dintre cai nu este inca finalizata. Ca atare, pe acest sector -de 1,5 km- se va circula in ambele sensuri, dar pe o singura cale, in regim de Drum National. Situatia a impus limitarea vitezei la 60 km/h in zona respectiva, dar si limitarea la 100 de…