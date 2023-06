Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera va fi deviata luni pe Autostrada A2, pe sensul de mers Bucuresti - Constanta, prin nodul rutier Drajna. Masura luata de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si Politia Romana, in intervalul orar 12.00 – 22.00.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca luni, in intervalul orar 12.00 - 22.00, in funcție de valorile de trafic, circulația mașinilor pe Autostrada A2 va fi deviata pe sensul de mers București – Constanța prin nodul rutier

- Poliția Romana recomanda conducatorilor auto sa-și planifice cu mare atenție revenirea din minivacanța de Rusalii dinspre litoralul Marii Negre catre Capitala, dar și deplasarea dinspre Capitala spre Constanța, avand in vedere ca este de așteptat ca pe Autostrada A2 sa se inregistreze valori intense…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, duminica dupa amiaza, pe autostrada A 3 Bucuresti-Ploiesti, la intrarea in Capitala, unde ploua torential. Politistii recomanda soferilor sa opreasca in refugiile de pe marginea drumului in cazul in care constata ca vizibilitatea nu le permite continuarea…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane recomanda conducatorilor auto sa-și planifice cu mare atenție revenirea din minivacanța de 1 Mai dinspre litoralul Marii Negre catre Capitala, avand in vedere ca este de așteptat ca pe autostrada A2 sa se inregistreze valori intense…

- Circulatia autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone este restrictionata in Piata Unirii din Capitala, incepand de marti, anunta Primaria Sectorului 4, care precizeaza ca restrictia nu se aplica mijloacelor de transport public apartinand STB, precum si autospecialelor de interventie in situatii de…

- Autoritațile au efectuat luni dimineața, 20 martie, 23 de percheziții domiciliare in București intr-un dosar cu acuzații de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc și trafic de droguri de risc, potrivit unui comunicat al Poliției Romane. Sunt vizate persoane care…