- Marți, 13 decembrie, vor avea loc o serie de modificari ale circulației tramvaielor in zona Piața Tramvai. Pe tronsonul Piata Traian – bulevardul 3 August 1919 – strada Stefan cel Mare – strada Dacilor, se vor realiza investigatii geotehnice/lucrari de forare cu carotaj continuu in proximitatea cai…

- In data de 13.12.2022, pe tronsonul Piata Traian – bulevardul 3 August 1919 – strada Stefan cel Mare – strada Dacilor, se vor realiza investigatii geotehnice/lucrari de forare cu carotaj continuu in proximitatea cai de rulare, motiv pentru care ne vedem obligati sa efectuam urmatoarele modificari…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca, urmare a evenimentelor dedicate Zilei Nationale a Romaniei, evenimente ce se vor desfasura in zona centrala a Timisoarei, in zilele de 29 noiembrie 2022 si 1 decembrie 2022, intre orele 08:30 si 14:00, mijloacele de transport vor circula pe urmatorele…

- In perioada 26 – 28 noiembrie 2022 se vor desfasura lucrari de asfaltare pe strada Gheorghe Adam, pe sectorul cuprins intre strada Lorena si Piata Virgil Economu. Din acest motiv, STPT a anunțat ca circulatia mijloacelor de transport in zona va suferi urmatoarele modificari: – tramvaiele liniilor 1…

- Duminica, 23 octombrie, are loc cea de-a VI-a ediție a evenimentului de alergare Timișoara City Marathon, in cadrul caruia se va da startul la patru curse: maratonul de 42 km cu plecare de la Otelec, semimaratonul de 21 km cu plecare de la Sanmihaiu Roman și cursele de 10, respectiv 3 km cu plecare…

- Duminica, 23.10.2022, intre orele 07:00 – 16:00, va avea loc evenimentul sportiv “Timișoara City Marathon”. Circulația rutiera va fi inchisa in zona bulevardul Vasile Parvan – bulevardul Corneliu Coposu- strada J. H. Pestalozzi. Circulația mijloacelor de transport va fi restrictionata in zona desfașurarii…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța introducerea unor modificari, incepand cu data de 10.10.2022, in programele de circulatie operate. Acestea afecteaza atat liniile școlare, dar și cele publice. Astfel, are loc prelungirea traseului liniei scolare S1 Calea Aradului – G. Moisil pana pe strada…

- Conducerea administrativa a Timișoarei da joi o dubla lovitura… manageriala. Dupa ce a rezolvat problema la Piețe SA, la scurt timp a numit un nou șef și la Societatea de Transport Public Timișoara. Așa cum viceprimarul Cosmin Tabara anunța in urma cu doua zile, cumnatul sau, Constantin Cocheci, devine…