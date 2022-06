Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex infirma informațiile potrivit carora metroul bucureștean ar fi in pericol sa nu mai funcționeze din cauza restanțelor pentru serviciile de mentenanța. Compania a anunțat ca a inceput deja sa plateasca sumele aferente acestui an și va continua sa faca acest lucru. Raspunsul vine dupa ce presedintele…

- Compania franceza Alstom, care asigura mentenanta metroului bucurestean, ia in considerare suspendarea progresiva a serviciilor de mentenanta a flotei de metrou in luna iulie, daca Metrorex nu achita facturile restante, a caror valoare totala este echivalenta unui an de servicii prestate. Intr-un interviu…

- Compania franceza Alstom, care asigura mentenanta metroului bucurestean, ia in considerare suspendarea progresiva a serviciilor de mentenanta a flotei de metrou in luna iulie, daca Metrorex nu achita facturile restante, a caror valoare totala este echivalenta unui an de servicii prestate. Presedintele…

- Compania franceza Alstom, care asigura mentenanta metroului bucurestean, ia in considerare suspendarea progresiva a serviciilor de mentenanta a flotei de metrou in luna iulie, daca Metrorex nu achita facturile restante. Anunțul a fost facut de presedintele Alstom pe Europa, Gian Luca Erbacci intr-un…

- Circulatia metroului se desfasoara in sistem pendula, duminica dupa-amiaza, intre statiile Straulesti - Jiului, Jiului - Gara de Nord 2, din cauza unei defectiuni aparute la un tren in statia 1 Mai, anunta Metrorex.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteo Cod roșu de ploi torențiale pentru Capitala. Bucureștenii au primit mesaje de „alerta extrema” din partea RO-ALERT. Asta, dupa ce cu cateva minute inainte, ANM emisese alerta de cod portocaliu. Fii la curent cu cele mai…

- Rețeaua subterana de telecomunicații prin fibra optica Netcity din Capitala acopera pe o lungime de peste 1760 km principalele artere din București și conecteaza peste 30.000 de cladiri din oraș, a anunțat vineri NetCity telecom, firma care gestioneaza acest proiect. Compania spune ca a contractat un…

- Patronul unei firme din București a fost condamnat definitiv la doi ani și o luna de inchisoare cu executare dupa ce și-a cumparat doua autoturisme de lux din bani care nu-i aparțineau. Curtea de Apel Timisoara a pronuntat recent sentinta finala intr-un dosar in care Marian Raducu, administrator al…