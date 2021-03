Stiri pe aceeasi tema

- Metroul nu circula, vineri dimineața. Circulația este blocata pe toate cele 5 magistrale, dupa ce reprezentanți ai sindicatului de la metrou au organizat un protest spontan in stația Piața Unirii, potrivit companiei Metrorex. Document. Cum lupta Romania cu valul trei al pandemiei Aceștia au coborat…

- Circulația metroului in Capitala este blocata vineri dimineața, in urma unui protest spontan. Reprezentanții sindicatului Liber din Metrou au coborat in tunel și au impiedicat pornirea la timp a trenurilor de pasageri.

- Metrorex anunta ca sindicalistii USLM au impiedicat pornirea trenurilor de pasageri de la statia Piata Unirii invocand un protest spontan. Conducerea metroului sustine ca reprezentantii sindicatului au refuzat dialogul, informeaza A gerpres. Circulatia trenurilor de metrou este perturbata vineri dimineata…

- Un protest spontan a izbucnit vineri dimineața la metrou. Circulația trenurilor este oprita. Sindicaliștii revendica faptul ca nu vor primi mai mulți bani. La intrarea in stațiile de metrou este afișat mesajul "Protest spontan!"."Asa-zisul protest spontan reprezinta in fapt o actiune sindicala, in timpul…

- Circulatia metrourilor a fost blocata vineri dimineata din cauza unui protest spontan al sindicalistilor, care au coborat in tunel, la statia PiataUnirii, pe calea de rulare, si au impiedicat pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, anunta Metrorex.

- Circulatia trenurilor de metrou este afectata vineri de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, care au blocat calea de rulare, impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, anunța Metrorex. Compania spune ca „asa-zisul…

- Circulatia trenurilor de metrou a fost perturbata vineri dimineata de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM în statia Piata Unirii, acestia coborând în tunel, pe calea de rulare, si împiedicând pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor…

- Circulatia trenurilor de metrou a fost perturbata vineri dimineata de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel, pe calea de rulare, si impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, informeaza…