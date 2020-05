Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia autovehiculelor, masinilor, auto-utilitarelor si motocicletelor va fi interzisa pe 1 si 2 mai in orasul Blaj, intre orele 07:00 si 19:00, in urma unei decizii a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Blaj. Decizia a fost luata in vederea prevenirii si limitarii infectiilor cu COVID-19.…

- Primarul Gheorghe Valentin Rotar a transmis joi un mesaj pe reteaua de Facebook prin care a explicat decizia luata de administratia locala din Blaj de a introduce restrictii de circulatie in localitate, in zilele de 1 si 2 mai.

- Astazi, pe autostrada A1, la km 354, in jurul orei 11:00, un autocamion a lovit parapetul median și a intrat pe sensul opus. Traficul rutier este restricționat pe benzile unu și doi pe sensul catre Sibiu al autostrazii A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 354, in apropierea orașului Simeria, dupa…

- Autoritațile dintr-un oraș din Romania au decis sa interzica circulația mașinilor, autoutilitarelor și motocicletelor vineri și sambata, pe 1 și 2 mai. Aceasta masura a fost luata pentru a preveni și limita infecțiile cu noul coronavirus.

- Restricțiile draconice au fost luate de municipiul Blaj, cu scopul de a preveni si limita infectiile cu coronavirus, potrivit unei hotarâri adoptate miercuri de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta. Nerespectarea acestei hotarâri se sanctioneaza cu avertisment…

- Circulatia masinilor, autoutilitarelor si motocicletelor va fi interzisa vineri si sambata in municipiul Blaj, in vederea prevenirii si limitarii infectiilor cu coronavirus, potrivit unei hotarari adoptate miercuri de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU).Nerespectarea acestei…

- Apropierea sarbatorilor pascale șterge chiar și puțina responsabilitate pe care o mai aveau unii pana acum. Orașul e viu și, daca oamenii n-ar purta maști, perioada ar putea sa treaca drept una normala, arata, intr-un reportaj, liberinteleorman.ro. Și mai interesant e faptul ca magazinele de haine și…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 64 Ramnicu Valcea ndash; Dragasani, in zona localitatii Ionesti, judetul Valcea, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s a rasturnat pe partea carosabila.Din primele date,…