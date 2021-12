Circulația mașinilor, interzisă definitiv pe două străzi din centrul Buzăului Proiectul reabilitarii și modernizarii zonei centrale a Buzaului aduce cu sine schimbari importante i ceea ce privește traficul rutier. Potrivit proiectului, doua strazi din centrul orașului urmeaza sa fie transformate in alei pietonale, iar circulația autovehiculelor va fi interzisa. In curand, zona centrala a municipiului Buzau va fi modernizata printr-un proiect cu fonduri europene, iar … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

