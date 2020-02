Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au blocat circulatia pe mai multe strazi din Ramnicu Valcea, dupa ce jandarmii au observat un colet suspect. Politistii din Valcea au fost sesizati, sambata dimineata, de catre o patrula de jandarmi, ca pe strada Calea lui Traian se afla un colect suspect. Politistii au eliberat zona si au…

- Circulatia pe DN1, in dreptul statiunii Sinaia, a fost complet blocata in cursul noptii de luni spre marti dupa ce un TIR a derapat intr-o curba. Traficul a fost reluat abia in jurul orelor 3 dimineata.

- Drept urmare, consilierii locali ai primariei din Miroslava au adoptat recent proiectul de hotarare conform caruia autovehiculele mai mari de 3,5 tone, care tranziteaza comuna, trebuie sa plateasca o taxa pentru autorizatia de acces. Fondurile obtinute urmeaza sa fie folosite pentru reparatiile drumurilor…

- Unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa interzice mașinile care polueaza. Alte doua capitale din UE vor sa interzica complet circulația mașinilor Autoritațile din Barcelona au interzis, din 1 ianuarie, circulația mașinilor vechi, care polueaza, in incercarea de a reduce poluarea in al doilea…

- Legalizarea canabisului light in Italia, adoptata vineri de majoritatea parlamentara, a fost oprita marti de presedinta Senatului, membra a opozitiei, relateaza AFP potrivit news.roPresedinta Senatului, Maria Elisabetta Casellati, membra a Partidului Forza Italia (dreapta), o formatiune care…

- Un pieton a murit, in urma unui accident produs, sambata seara, pe DN7, in zona localitații Robești din județul Valcea, in care au fost implicate o mașina și un TIR, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, circulația este oprita pe DN 7, Ramnicu Valcea-Sibiu, in zona localitații Robești,…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, vineri, o atenționare de calatorie pentru Muntenegru , acolo unde autoritațile au instituit o serie de restricții de circulație din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și desfașurarea lucrarilor de construcție/reabilitare pe unele porțiuni ale infrastructurii…

- # Surpriza, tot șoferul de tir a fost amendat Miercuri, 6 noiembrie, municipiul Pitești, zona Vivo Mall-Podul Viilor, aproximativ ora 15,00, ora devenita “de varf“. In intersecția de sub centura autostrazii, un tir a acroșat ușor un 4X4, dupa ce acesta a incercat sa depașeasca pe dreapta, deși nu avea…