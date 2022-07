Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile și-au dat seama ca podul de la coada lacului Gilau este in pericol de prabușire, dupa ce a fost golit lacul.”In urma procedurii de golire a lacului Gilau s-a constatat ca elementele de rezistența ale podului situat pe DJ 107P km 4+310, situat la coada lacului Gilau, la ieșire din localitatea…

- Odata cu lucrarile de asfaltare din județul Cluj, traficul rutier a fost deviat pe ruta ce leaga Beclean de Dej prin Braniștea. Carosabilul s-a deteriorat, iar CJ Cluj anunța lucrari de asfaltare in regim de urgența. Dar ”doar pe bucata sa”. De luni bune se fac lucrari la DN 17, in județul Cluj. Pentru…

- Prefectul Adrian Nița a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Neamț pentru astazi, 14 iunie, de la ora 14, pentru a analiza daca și cate poduri rutiere sunt pericol. Reuniunea de acum, dupa vacanța de Rusalii, vine dupa ce podul de la Luțca s-a prabușit, la mai bine de jumatate de an…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, se va inchide circulatia rutiera pe sensul catre capitala, pentru o perioada de 7 zile, in intervalul orar 22:00 05:00, incepand cu data de 20.05.2022, pentru realizarea imbinarilor…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 12, la o fabrica de pe strada Henri Coanda din municipiul Dej. Din primele informații, fabrica IMM din Parcul Industrial Dej a fost cuprinsa de flacari. In urma apelului la 112, la fața locului intervin autospeciale ale pompierilor din intreg…

- Ion Minzina, președintele CJ Argeș, a anunțat miercuri intr-o conferința de presa, ca podul de la Cateasca va fi inchis circulației din 15 mai, pe o perioada nedeterminata. Podul este un pericol iminent motiv pentru care s-a decis inchiderea acestuia. Deși podul are o garanție de 50 de ani prin contractul…

- Zeci de poduri din județul Vrancea sunt foarte degradate si pun in pericol pasagerii masinilor care le traverseaza zilnic. Podul care a cazut ieri in comuna Vulturu este doar unul dintre ele. Circulația autoturismelor a fost deviata prin Suraia.