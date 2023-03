Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia in Pasajul Unirii, pe sensul de mers dinspre bulevardul Dimitrie Cantemir catre Universitate, va fi oprita, in urmatoarele doua nopti, pentru conectarea scuarului care se amenajeaza pe mijlocul acestui bulevard la o sursa de electricitate, a anuntat Primaria Sectorului 4.In noaptea de luni…

- Circulatia in Pasajul Unirii, pe sensul de mers dinspre bulevardul Dimitrie Cantemir catre Universitate, va fi oprita in urmatoarele doua nopți pentru conectarea scuarului care se amenajeaza pe mijlocul acestui bulevard la o sursa de electricitate.

- Circulatia mașinilor in Pasajul Unirii, pe sensul de mers dinspre bulevardul Dimitrie Cantemir catre Universitate, va fi oprita luni noapte, 27 martie, și marți noapte, 28 martie, in intervalul orar 23.30 – 5.30, pentru conectarea scuarului care se amenajeaza pe mijlocul acestui bulevard la o sursa…

- Noi sisteme de semnalizare a inaltimii maxime admise, avand in componenta camere video si senzori electronici, vor fi montate incepand de miercuri la Pasajul Unirii , anunta Primaria Sectorului 4, citata de Agerpres . „Primele astfel de lucrari se vor realiza pe axul drumului si vor consta in reconfigurarea…

- In noaptea de luni spre marți,circulatia rutiera in Pasajul Unirii va fi restrictionata, din cauza unor lucrari de mentenanța, transmite Primaria Sectorului 4. Potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 4, transmis, luni, Agerpres, traficul rutier va fi restrictionat, in interiorul tunelului, pe…

- Experții de la Universitatea Tehnica din București au realizat un proiect privind semnalizarea la intrarea in Pasajul Unirii, care a fost aprobat, joi, de Primaria Capitalei. Noul sistem are trei porți de presemnalizare a inalțimii maxim admise, respectiv 3,5 metri, și presupune lanțuri, sezori de…

- Practic, interesul pentru asemenea evenimente petrecute la (și) in Pasajul Unirii a crescut brusc abia dupa ce lucrarile de refacere au fost executate de catre Primaria Sectorului 4! De-a lungul timpului au mai existat incidente ori accidente asemanatoare celor intamplate din septembrie incoace, doar…

- Practic, interesul pentru asemenea evenimente petrecute la (și) in Pasajul Unirii a crescut brusc abia dupa ce lucrarile de refacere au fost executate de catre Primaria Sectorului 4! De-a lungul timpului au mai existat incidente ori accidente asemanatoare celor intamplate din septembrie incoace, doar…