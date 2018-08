Circulaţia feroviară în Dolj, unde a deraiat un tren de marfă, va putea fi reluată în septembrie Circulatia feroviara pe Magistrala CF 900 Craiova - Caracal, unde un tren a deraiat in 12 august dupa ce un mecanic beat a intrat pe o linie in reparatii, va putea fi reluata in septembrie. Potrivit unui comunicat transmis de CFR, in aceasta perioada echipele de interventie au lucrat pentru degajarea zonei. Deoarece in zona nu se poate interveni cu macaraua feroviara, este nevoie de interventia cu o macara rutiera de mare tonaj (600 tone). Au fost parcurse toate etapele si s-a finalizat contractarea unei firme care va realiza lucrarile de inlaturare a materialului rulant aflat pe firul I al viaductului… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia feroviara pe Magistrala CF 900 Craiova - Caracal, unde un tren a deraiat in 12 august dupa ce un mecanic beat a intrat pe o linie in reparatii, va putea fi reluata abia in septembrie. CFR a transmis ca, in aceasta perioada, echipele de interventie au lucrat pentru degajarea zonei, dar pentru…

- Toate trenurile din țara au intarzieri dupa accidentul feroviar din județul Dolj. Circulația feroviara a fost deviata pe ruta Craiova-Caracal, fiind afectata intreaga rețea. Un marfar cu 23 de vagoane-cisterna cu biodiesel a deraiat pe magistrala Bucuresti – Craiova, in zona podului CF din localitatea…

- Calatorie de coșmar pentru cei care și-au programat intoarcerea de pe litoral ieri, cu trenul IR1921 Mangalia-Arad. Acesta a plecat din gara din Mangalia la ora 19, duminica seara și era programat sa ajunga la Arad dupa 16 ore de calatorie, luni la 11:05. Numai ca, din cauza faptului ca porțiunea afectata…

- Un tren a deraiat in județul Dolj, duminica, intre Caracal și Craiova. Din primele informații, este vorba despre un tren cu 23 de vagoane cu biodiesel care a cazut de pe un pod de pe raza localitații Carcea. Șapte vagoane s-au rasturnat, iar dintr-altul care s-a inclinat se scurge combustibil intr-un…

- Circulația trenurilor va fi deviata pe ruta ocolitoare Caracal - Piatra Olt - Craiova, pana la stabilirea variantelor definitive de reluare a circulației pe Magistrala CF 900 pe distanța Craiova - Caracal, anunța CFR, scrie Mediafax.Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca,…

- Circulatia feroviara este blocata, de duminica dimineata incepand, pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, in urma deraierii unui tren de marfa, anunta Centrul Infotrafic. Incidentul s-a produs intre statiile Malu Mare si Banu Maracine, pe raza localitatii doljene Carcea. Din fericire, nicio persoana nu…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj precizeaza ca nu s-au inregistrat victime. Accidentul s-a produs dupa ce viaductul s-a rupt, iar prefectul de Dolj sustine ca acesta era in reparatii, iar circulatia feroviara pe acel fir trebuia sa fie inchisa. Conform Infotrafic,…

- Circulația trenurilor este blocata pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, pe raza localitatii Carcea (kilometrul CF 200+200), din cauza unui tren de marfa care a deraiat. Nu sunt persoane ranite, transmite centrul Infotrafic. UPDATE 11.16 Narcis Purcarescu, prefect Dolj: Firul 2 era oprit pentru circulația…