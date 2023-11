Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile care circula pe magistrala Bucuresti-Constanta vor inregistra intarzieri din cauza restrictiilor impuse de sambata seara de CFR SA, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza CFR Calatori printr-un comunicat, transmite Agerpres.

- CFR a facut un anunț important pentru calatori! Circulația trenurilor va fi oprita de luni, in semn de protest. Angajații din transporturi sunt nemulțumiți de noile masuri ale Guvernului, in urma carora au fost eliminate mai multe beneficii. Iata ce se va intampla de

- ​Drumul cu trenul din Romania spre Viena este tare lung, mai ales ca in ultima vreme trenul Dacia este limitat la Budapesta, daca ajunge cu mai mult de o ora intarziere. Intre 27 octombrie și 17 noiembrie nu vor mai fi trenuri directe spre Viena, din cauza unor lucrari ample din Ungaria.Ca urmare a…

- Circulatia pe Transfagarasan si Transalpina nu va mai fi inchisa la data fixa, ci in funcție de condițiile meteo Circulația pe Transalpina și Transfagarașan, cele mai inalte drumuri din Romania, nu se va mai inchide in funcție de data calendaristica, ci de condițiile meteo. Pana acum, circulația pe…

- Compania ariana low-cost Wizz Air a transmis sambata ca zborurile sale din Romania spre Israel au fost intoarse din drum și apoi anulate, cu excepția unuia singur, de dimineața, care a apucat sa aterizeze la Tel Aviv. Pasagerii care urmau sa urce in avion pentru zborul de intoarcere au refuzat insa…

- Se anunța vești bune pentru tineri! Ei bine, aceștia pot obține acum permise de calatorie pentru a vizita locuri din Europa timp de o luna. Iata ce condiții trebuie sa indeplineasca doritorii!

- Compania low-cost Wizz Air a investit 300 de milioane de euro pentru a nu mai avea zboruri anulate, a declarat Jozsef Varadi, CEO-ul companiei aeriene, anunța monitorulcj.ro. „Am invațat pe propria piele ca in aceasta vara nu am fost complet pregatiți pentru problemele cu care ne-am confruntat, inca…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,8 a avut loc luni in centrul Italiei, la nord de orasul Florenta. Speriați, locuitori au iesit in strada. Autoritațile au comunicat ca nu au fost pagube sau victime in urma seismului.