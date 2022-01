Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 03:00, incendiu produs la o casa de locuit din localitatea Dedrad, strada Principala.S-au deplasat de urgența la locul solicitarii pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin și pompierii voluntari din cadrul SVSU Batoș. De cum au ajuns forțele de intervenție…

- In ultimele 24 de ore, pompierii mureșeni au fost solicitați la 55 de intervenții, din care amintim – trei incendii, patru alte situații de urgența și 48 intervenții SMURD, dupa cum urmeaza: Incendii:Ieri, 19 ianuarie, in jurul orei 12:30, incendiu produs la un tablou electric din localitatea Breaza,…

- Pompierii s-au deplasat de urgenta la locul solicitat, pe strada Principala, unde au constatat ca locuinta arde generalizat. Din nefericire in interior a fost gasita o victima carbonizata. Intervin pompierii militari din cadrul Detasamentului Sighisoara. Info ISU Mures O casa arde din temelii in Apold.…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au fost solicitați sa intervina miercuri, 19 ianuarie, in jurul orei 19.16, la un incendiu care a avut loc la o casa aflata pe strada Principala din localitatea Apold. "Pompierii s-au deplasat de urgența la locul solicitat, unde au constatat ca…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin și pompierii voluntari de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Ghindari și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Sangeorgiu de Padure au fost solicitați sa intervina vineri, 7 ianuarie, in jurul orei 23.10, la un incendiu care a…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina miercuri, 24 noiembrie, in jurul orei 20.39, la un accident rutier are a avut loc pe strada Principala din localitatea Dumbravioara, intre doua autoturisme și o caruța. "Circulația este blocata pe ambele sensuri.…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina vineri, 12 noiembrie, in jurul orei 5.45, la un incendiu produs la un autoturism aflat pe strada Salcamilor din municipiul Reghin. "A ars un autoturism in proporție de 80%, incendiul a fost lichidat in limitele gasite.…