Circulația, blocată pe autostrada Arad – Timișoara după ce două TIR-uri și o autoutilitară s-au ciocnit Grav accident pe Autostrada A1 in aceasta dimineata. Pompierii din Timis au fost solicitati sa intervina dupa ce doua autocamioane si o autoutilitara au intrat in coliziune la kilometrul 510, pe sensul de mers spre Timitoara. Alarma s-a dat la 7.06, la fața locului s-au deplasat pompierii de la Pișchia cu o autospeciala de stingere, […] Articolul Circulația, blocata pe autostrada Arad – Timișoara dupa ce doua TIR-uri și o autoutilitara s-au ciocnit a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

