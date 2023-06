Stiri pe aceeasi tema

- In contextul protestului organizat astazi de catre agricultori, Inspectoratul General al Poliției informeaza ca fermierii intenționeaza sa intre in Chișinau in jurul orei 10.00 pe strazile Muncești, Calea Orheiului și șoseaua Hincești. Ulterior, mai multe unitați de tehnica agricola se vor deplasa spre…

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și DGUP din cadrul Poliției, investigheaza un dosar de defrișare ilegala a peste 1.400 arbori din Hincești, cu un prejudiciu de peste 680.000 lei, anunța Noi.md Pe dosar au fost autorizate 13 percheziții, la Hincești și Chișinau, inclusiv la o fabrica de paleți…

- Intr-o parcare de pe șoseaua Muncești din Chișinau, doua autocamioane și un automobil Mercedes E Class au ars ca o torța. Menționam ca totul s-a produs luni seara, in jurul orei 23:00. Pompierii au fost alertați ca este pericol de extindere și la alte automobile. Vehiculele se aflau in parcarea unei…

- Circulatia intre Romania si Republica Moldova prin Punctul de Trecere a Frontierei Stanca este afectata astazi de lucrarile de mentenanta pe care Compania Apele Romane le deruleaza la barajul de acumulare Stanca Costesti – anunta reprezentantii Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani.…

- Un accident pe soseaua Muncesti din Capitala s-a produs cu aproximativ o ora in urma. Din informatiile comunicate de Politie, s-au ciocnit doua masini. Din fericire exista doar pagube materiale si nu sunt victime.

- Pentru imbunatațirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunta ca luni, 31 martie 2023, vor avea loc lucrari programate de intreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și in intervalele de timp indicate mai jos, transmite Noi.md. Chisinau,…

- Traficul prin Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu este blocat pe ambele sensuri, joi, din cauza protestelor fermierilor bulgari, care au anuntat ca actiunile lor in strada se vor desfasura in intervalul 08,00-16,00, anunta Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu. „Avand…