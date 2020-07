Circulă pe net: Nu vă credem! Nu va credem! Nu va credem cand spuneți ca vreți sa ne luați Libertatea pentru „binele” nostru! Izolați-va voi, plecați, acesta e cel mai mare bine pe care ni l-ați putea face! Plecați cu toții, cu tot cu maștile voastre de bufoni și lasați-ne sa respiram liberi in țara noastra. Voi sunteți virușii, voi, politrucii de ieri si de azi, ne-ați imbolnavit, de nu ne mai putem ridica ca popor! Nu credem nimic din ce ne spuneți, caci de 30 de ani ne mințiți, praduiți și ne vindeți pe 30 de arginți! Toți la un loc in coaliții sau fiecare pe rand, ați jefuit Țara si v-ați batut joc de acest Neam. Ați instrainat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

