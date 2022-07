Sambata, 16 iulie 2022, incepand cu orele 09:30 in Sala Mare a Consiliului Județean Vrancea din Focșani va avea loc conferința de presa inaugurala a Circuitului Vrancea Trophy 2022, ajuns la cea de-a XV-a ediție. Aceasta conferința este premergatoare Campionatului European de Vara pe Echipe U12 – Zona D, care se va desfașura intre 21 […] Articolul Circuitului Vrancea Trophy 2022 – Conferința de presa inaugurala, sambata, in Sala Mare a Consiliului Județean apare prima data in Monitorul de Vrancea .