Circuitele pentru Covid devin obligatorii în toate spitalele din București Toate spitalele din municipiul București vor fi obligate sa-și faca și circuite pentru Covid-19. Decizia ar fi fost transmisa de Ministerul Sanatații, printr-o adresa, catre toate spitalele din București. Miercuri a fost atins un nou record al numarului de noi cazuri de infectare cu coronavirus, doar in București in ultimele 24 de ore fiind raportate 669 de imbolnaviri. In aceste condiții, numarul de paturi pentru pacienții COVID a devenit insuficient in unitațile de faza 1, faza 2 și suport COVID, scrie Digi24 . Ministerul Sanatații cere sa fie facute toate demersurile pentru reorganizarea unitaților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

