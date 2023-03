Pana la finalul anului, Romania va avea o strategie nationala de prevenire si combatere a desertificarii si degradarii terenurilor, suprafata care se ridica la o jumatate de milion de hectare, susține secretarul de stat in Ministerul Mediului. Sorin Banciu. Pentru refacerea acestor terenuri, in afara programului de impaduriri, exista un program separat de finantare.„La nivelul Romaniei, exista mai multe statistici (n.red.privind terenurile supuse desertificarii si degradate), iar ultima statistica pe care am citit-o arata undeva la jumatate de milion de hectare de terenuri degradate. Insa aici…