- Circa 9.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in Filipine dupa ce taifunul Molave a atins uscatul in timp ce traversa duminica provinciile din partea sudica a insulei principale, Luzon, aducand ploi abundente si vanturi puternice, au informat autoritatile locale, potrivit Reuters.…

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 2374 de persoane, dintre care 2232 adulți. Numarul copiilor infectați a ajuns, din pacate, la 142. Autoritațile anunța ca, pana duminica, 4 octombrie, au fost vindecate 1654 de persoane.…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat in ultimele 24 de ore alte 3 decese din cauza coronavirusului. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 522 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;1834 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 1661 persoane…

- Un accident rutier grav s-a produs, miercuri dimineața, intre localitațile clujene Baciu și Mera. In urma impactului dintre doua autovehicule, o femeie a decedat, iar alte patru persoane au fost ranite. Cauza accidentului pare sa fie o depașire efectuata de catre șoferul autoturismului Ford. In autoturismul…

- Conform autoritaților, in total, pana astazi, 3.926 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 06.09.2020 (10:00) – 07.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 33 de decese (24 barbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din…

- Cel putin 3.200 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu care a devastat o suprafata de aproape 10.000 de hectare, in provincia spaniola Huelva (sud-vest), si care era activ duminica, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Acesta este cel mai mare incendiu…

- Inca 3 persoane infectate cu SARS-COV-2, din județul Alba, au DECEDAT in ultimele 24 de ore. Toate sufereau și de alte comorbiditați. Prima persoana decedata este un barbat de 57 de ani, internat din data de 6 august 2020, la Spitalul Județean de Urgența din Alba iulia, care suferea de multiple comorbiditați,…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte peste 1.000 au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Coreea de Sud, anunta autoritatile, citate de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ploile torentiale au inundat numeroase localitati rurale, dar…