- Sute de mii de turiști iși petrec anual vacantele de vara pe litoralul romanesc, iar in urma lor ramane și o cantitate semnificativa de deșeuri, de cateva zeci de tone, potrivit datelor autoritaților centralizate de Clean Recycle. Astfel, 85% dintre deșeurile descoperite pe plajele cele mai aglomerate…

- Urme de dinozaur datand de circa 100 de milioane de ani au fost descoperite in sud-vestul Chinei, dupa ce un client cu ochi ageri le-a observat in curtea unui restaurant, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Apa Marii Negre este cea mai poluata din Europa, arata un raport european. Circa 90 de substante care pun in pericol viata oamenilor sunt prezente in apa Marii Neagre, adica de doua ori mai mult ca in Marea Mediterana. Informațiile sunt precizate de proiectul EU4EMBLAS – European Union for Improving…

- Producatorii piscicoli din Delta Dunarii sustin ca nu pot dezvolta sectorul de acvacultura marina in momentul de fata, din cauza preturilor prohibitive impuse de statul roman pentru concesionarea luciilor de apa din Marea Neagra.Directorul executiv al asociatiei Ro-Pescador, Dragos Buhai, a declarat,…

- “Adoptarea noilor reglementari referitoare la exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, mai favorabile decat cele anterioare, pare sa deblocheze investitiile pentru inceperea efectiva a exploatarii, cu beneficii pe multiple planuri: perspective de venituri suplimentare la buget, profituri pentru…

- Exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra va aduce bugetului de stat circa 5 miliarde de lei anual, potrivit studiului "Analiza impozitarii specifice productiei de gaze naturale offshore din Romania in anul 2021", realizat de PwC Romania pentru Federa

- Circa 40.000 de pachete de tigari de diferite marci, in valoare de 49.379 lei, cu provenienta Republica Moldova au fost depistate joi de politistii de frontiera vasluieni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita. Tigarile, in cantiate totala de 759.600 tigarete 37.980 pachete , au fost descoperite…